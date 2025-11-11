Reuters: климатическая конференция ООН в 2027 году пройдет в Эфиопии

На проходящей в бразильском Белене ежегодной Конференции ООН по изменению климата (COP30) Эфиопия будет утверждена местом проведения саммита в 2027 году (COP32). Об этом со ссылкой на организаторов сообщает Reuters.

Между тем место проведения COP31 в 2026 году до сих пор остается предметом разногласий. Принять климатический саммит готовы и Австралия, и Турция.

На открывшуюся 10 ноября в Бразилии Конференцию ООН по изменению климата (COP30) прибыли около 50 тыс. делегатов. Основными целями мероприятия являются формирование системы оценки эффективности проектов в сфере адаптации к изменению климата, а также концепции «справедливого перехода» к низкоуглеродной энергетике как развитых, так и развивающихся стран. Российская делегация в Белене намерена представить новую климатическую цель РФ до 2035 года, отстаивать фактор северных лесов как значимый в поглощении выбросов, а также критиковать концепцию пограничных «углеродных барьеров».

Подробнее — в материале «Ъ» «Защите природы добавляют реализма».

