Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что он не причастен к теракту 11 сентября 2001 года, совершенному группировкой «Аль-Каида» (запрещенная в РФ террористическая организация). По его словам, на тот момент группировки «еще не было в его регионе». К тому же, по словам сирийского президента, он был слишком молод, чтобы принимать какие-то решения.

«Мне было всего 19 лет, я был очень молодым человеком и не имел тогда никаких полномочий принимать решения. Я не имею к этому никакого отношения. В то время «Аль-Каиды» (запрещенная в РФ террористическая организация. — "Ъ") не было в моем регионе»,— сказал Ахмед аш-Шараа в интервью Fox News. Сирийский президент отметил, что его связи с террористической группировкой остались в прошлом.

Ахмед аш-Шараа был связан с «Аль-Каидой» (запрещенная в РФ террористическая организация) и воевал в ее составе в 2003 году в Ираке после вторжения США. В 2011 году он основал группировку «Джебхат-ан-Нусра» (запрещенная в РФ террористическая организация), переименованную в 2017 году в «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в РФ террористическая организация). В этом же году группировка разорвала связи с «Аль-Каидой» (запрещенная в РФ террористическая организация). За информацию о местонахождении господина аш-Шараа в 2017 году ФБР США объявило награду в размере $10 млн.

Ахмед аш-Шараа прибыл в Вашингтон 9 ноября и 10 ноября встретился с президентом США Дональдом Трампом. По итогам встречи политики договорились о совместных действиях против терроризма. Сирийская сторона заявила о готовности присоединиться к международной коалиции, возглавляемой США, для борьбы с группировкой «Исламское государство» (признано террористическим и запрещено в РФ).