Саратовская область атакована дронами, повреждена гражданская инфраструктура

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что при налете беспилотников были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Какие именно здания попали под удар, не уточняется. На месте происшествия работают экстренные службы, сообщил он в Telegram-канале.

Сейчас в аэропорту Саратова действуют ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщали в Росавиации. Ограничения необходимы для безопасности полетов, заявляли там.