Мост через Свирь у Лодейного Поля разведут из-за проводки негабаритного судна

В Ленинградской области 11 ноября запланирована внештатная разводка железнодорожно-автомобильного моста через реку Свирь у Лодейного Поля. Там пройдет негабаритное судно, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ОЖД Фото: Пресс-служба ОЖД

В сообщении уточняется, что переправа на 236-м км автодороги Р-21 «Кола» окажется недоступной для автомобилистов во вторник с 12:50 до 15:00.

В связи с вводимыми ограничениями водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал о новых дорожных ограничениях из-за ремонтных работ на петербургской дамбе. Они продлятся до 19 ноября.

Андрей Цедрик