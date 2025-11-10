Движение по петербургской дамбе ограничили из-за дорожного ремонта до 19 ноября

Дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга предупредила автомобилистов об очередных ограничениях движения по дамбе. Они связаны с проведением дорожных работ по ремонту деформационного шва на мосту водопропускного сооружения В-4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дирекция КЗС Санкт-Петербурга Фото: Дирекция КЗС Санкт-Петербурга

В связи с этим на 135-м километре внешнего кольца КАД на период с 10 ноября и до завершения работ 19 ноября для автомобилей закрыты левая и средняя полосы. Движение транспорта организовано по одной правой полосе, уточнили в дирекции КЗС.

Водителей просят соблюдать скоростной режим, следить за дорожными знаками, разметкой и ограждениями.

Андрей Цедрик