Китай наращивает привлечение частного капитала в энергетику и инфраструктуру

Канцелярия Госсовета КНР в понедельник опубликовала перечень мер по дальнейшему стимулированию частных инвестиций, сообщает агентство «Синьхуа».

Одним из наиболее существенных пунктов стало расширение допуска частного капитала в ключевые проекты железнодорожного транспорта и атомной энергетики. Будет поощряться и поддерживаться привлечение частных инвестиций в проекты этих направлений, «которые требуют одобрения или проверки соответствующих ведомств и имеют определенный уровень рентабельности», — вплоть до выделения доли акционерного участия.

Согласно документу, частный капитал будет активнее привлекаться в строительство, а также в эксплуатацию новых объектов городской инфраструктуры. Планируется отменить «необоснованные ограничения» на доступ в сферу услуг, широко внедрять «целевую цифровизацию» малого и среднего бизнеса, а также активно поддерживать запуск «инвестиционных трастов недвижимости» в секторе городской инфраструктуры.

Эрнест Филипповский