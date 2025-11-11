Потомков побывавших в космосе мух отправят в полет на «Союзе»

Прямые потомки мух, которые участвовали в космическом полете на биоспутнике «Бион-М» №2, в ноябре отправятся в полет на борту пилотируемого корабля «Союз МС-28». Запуск намечен на 27 ноября, эксперимент будет проводиться две недели. Насекомые вернутся на Землю на «Союзе МС-27», сообщили ТАСС в Институте медико-биологических проблем РАН.

Полет пройдет в рамках эксперимента «Цитомеханариум». На борту МКС мухи должны дать новое потомство, что позволит ученым оценить влияние космического полета на их репродуктивную систему.

«Бион-М» №2 был запущен с космодрома Байконур 20 августа и приземлился в Оренбуржье 19 сентября. На борту находилось 75 мышей, около 1,5 тыс. мух-дрозофил, клеточные культуры, растения и образцы зерновых и технических культур. Проект был направлен на изучение воздействия космической радиации на живые организмы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Долетались до мышей».