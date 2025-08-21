Долетались до мышей

С космодрома Байконур вечером 20 августа успешно стартовала научная миссия, которая может определить будущее российской пилотируемой космонавтики. Спутник «Бион-М» с мышами, мухами и другими организмами на борту отправился на орбиту, где уровень радиации на 30% выше, чем на МКС. Этот эксперимент крайне важен для проекта перспективной Российской орбитальной станции, поскольку должен ответить хотя бы на часть вопросов о возможности долговременной работы человека на высокоширотных орбитах с повышенным уровнем радиации.

Ракета «Союз-2.1б» с биоспутником «Бион-М» №2 на борту была запущена с Байконура в 20:13 по московскому времени. Космический аппарат будет находиться на высокоширотной орбите высотой около 380 км. Примерно на этой же высоте располагается Международная космическая станция (МКС), но уровень радиации на траектории биоспутника будет значительно выше из-за выбранного наклонения орбиты и ее близости к полюсам Земли.

Как пояснил в интервью «России 24» глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, данные с «Биона-М» помогут выбрать угол наклона орбиты для будущей Российской орбитальной станции (РОС). Приоритетный вариант — орбита с наклонением 97°, ранее не используемая в пилотируемой космонавтике. Это позволит использовать для пилотируемых запусков космодром Восточный вместо Байконура, обеспечит лучший обзор территории России и наилучшие условия для спасения экипажа. Однако, как отмечали в РКК «Энергия», у этого варианта есть и серьезные недостатки: при таком наклонении полезная масса, выводимая ракетой-носителем, уменьшается на 15–17% по сравнению со стандартной орбитой МКС в 51,6°, что потребует больше грузовых запусков для снабжения станции. Главный же минус — повышенный уровень радиации, так как станция будет регулярно выходить из-под защиты магнитного поля Земли. По оценкам специалистов, радиационная нагрузка будет на 30% выше, чем на МКС, что создает риски для экипажа и оборудования.

Магнитное поле Земли образует естественный защитный барьер от космической радиации, отклоняя заряженные частицы солнечного ветра и галактических лучей. Над полярными регионами магнитная защита ослабевает, что приводит к повышенному радиационному фону на этих участках орбиты.

Научная программа «Биона-М» как раз и будет направлена на всестороннее изучение упомянутых рисков с помощью подопытных животных. Как отмечал в интервью ТАСС заведующий лабораторией Института медико-биологических проблем РАН Александр Андреев-Андриевский, в течение 30-суточного полета аппаратура биоспутника соберет данные о воздействии солнечной радиации на живые организмы. Ожидается, что полученные за это время дозы облучения будут соответствовать трехгодичному пребыванию на МКС.

В эксперименте поучаствуют три группы мышей: первая будет жить в привычных условиях на Земле, вторая — размещена в наземной лаборатории в полетном оборудовании, а третья партия из 75 грызунов отправилась в космос. Среди них будут как генетически модифицированные особи с повышенной чувствительностью к радиации, так и с повышенной устойчивостью к ней же, достигнутой с помощью фармакологической коррекции. Они будут жить в пяти блоках исследования и обеспечения содержания (БИОС), в один из которых к тому же будут подавать экспериментальный сухой корм в брикетах и воду в виде геля. Ученые в режиме реального времени будут отслеживать адаптацию мышей к невесомости, изменения в их иммунитете и репродуктивных функциях. После возвращения спутника 19 сентября состояние «космических» грызунов сравнят с контрольными группами, оставшимися на Земле.

Помимо мышей для аналогичных исследований в условиях невесомости на борту находятся мухи-дрозофилы, муравьи, микроорганизмы и семена растений. Собранные данные, как ожидается, будут использованы для улучшения защиты будущих космических миссий, а также помогут специалистам решить вопрос будущей орбиты для РОС.

Напомним, предыдущая миссия «Бион-М» в 2013 году завершилась неудачей. Тогда из-за сбоя в системе питания мыши остались без еды. Одна из них смогла сбежать из клетки, прогрызла проводку и вывела из строя систему жизнеобеспечения. Ранее представители «Роскосмоса» заявляли, что учли эти недочеты в новых, более просторных версиях БИОС.

Дмитрий Сотак