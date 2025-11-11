Прокуратура в иске к Кибовскому просит взыскать имущество на 1 млрд рублей

Генпрокуратура России просит взыскать с бывшего главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского, его родственников и доверенных лиц имущество на сумму более 1 млрд руб. Антикоррупционный иск подан в Кунцевский суд Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Сторона обвинения подсчитала, что доход господина Кибовского и его супруги с 2014 года составил 211 млн руб. При этом за десять лет его траты на автомобили и недвижимость превысили 226 млн руб., а вместе с этим он «осуществлял иные расходы, в том числе связанные с приобретением имущества, ценных бумаг, предметов быта, гардероба, обслуживанием жилых помещений и транспортных средств, оплатой туристических поездок».

Прокуратура пришла к выводу, что господин Кибовский скрывал свое реальное имущественное положение, оформляя квартиры и транспортные средства на членов семьи и доверенных лиц. Как передает РБК, в их числе — семья бывшего председателя Таможенного комитета Анатолия Круглова, который скончался в 2015 году.

Господина Кибовского обвиняют в получении откатов при заключении госконтрактов. Ему инкриминируют семь эпизодов получения взяток на общую сумму 114,5 млн руб., а также попытку получить еще одну в размере 19,7 млн руб. Господин Кибовский и двое его предполагаемых сообщников заявляют о своей невиновности.

