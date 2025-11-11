Трамп заверил, что конфликт на Украине не обернется третьей мировой войной

Президент США Дональд Трамп заявил, что у конфликта на Украине больше нет шансов перерасти в третью мировую войну. Он считает, что это его заслуга.

«Я думаю, если бы я был президентом, во-первых, эта война никогда бы не случилась, и если бы я не был (сейчас.— "Ъ") президентом, эта война могла бы привести к третьей мировой войне. Этого больше не будет»,— сказал господин Трамп на церемонии приведения к присяге своего представителя по делам Южной и Центральной Азии Серджио Гора.

«Не забывайте, я прекратил восемь войн, впереди девятая. Я думаю, я разберусь и с этой, но я прекратил восемь войн»,— добавил господин Трамп, не уточнив, какая еще война, по его мнению, ожидает человечество в будущем.