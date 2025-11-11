Правительство не одобрило идею привязать рыбный бизнес к региону промысла

Федеральные власти не одобрили законопроект сенаторов, предлагавших разрешить вести промысел во внутренних водах только компаниям, зарегистрированным в соответствующих регионах. Как следует из протокола правительственной комиссии по законопроектной деятельности, отрицательные отзывы дали Минсельхоз, Минфин, Росрыболовство и Минэкономики. По мнению правительства, такая мера сократит число участников аукционов, снизит конкуренцию и поступления в бюджет, а также может привести к падению вылова.

Авторы инициативы — сенаторы Денис Гусев, Александр Новьюхов, Владимир Пушкарев, Анатолий Широков и депутат Госдумы Елена Евтюхова — заявляли, что поправки нужны после перехода от конкурсов к аукционам на право пользования рыбопромысловыми участками, вступившего в силу 1 сентября 2024 года. По словам господина Гусева, из-за этого в пресноводный промысел вошли компании из других регионов, что ухудшило положение местных переработчиков и сократило налоговые поступления. Владимир Пушкарев добавил, что победителями торгов нередко становятся фирмы без собственной инфраструктуры, занимающиеся перепродажей рыбы.

В правительстве подчеркивают, что требование о регистрации в регионе промысла может нарушить права уже работающих компаний и не соответствует бассейновому принципу управления рыболовством. Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров считает, что инициатива сенаторов приведет к формированию «закрытых» рынков, а аукционная система обеспечивает большую прозрачность. Заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов отмечает, что при таких ограничениях на отдельные участки смогут претендовать лишь один–три участника, из-за чего цена за ресурс может снизиться.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лов остался без прописки».