Лов остался без прописки

Подготовленные сенаторами поправки к рыболовному законодательству об обязательной привязке места регистрации бизнеса к региону промысла во внутренних водах не нашли поддержки федеральных властей. Мера может снизить конкуренцию, сократить вылов и поступления в бюджет, считают в правительстве. Но для регионов невозможность влиять на результаты аукционов на право пользования рыбопромысловыми участками становится проблемой из-за снижения отчислений в местные бюджеты и роста социальной напряженности.

Профильные министерства и ведомства не поддержали поправки к закону о рыболовстве, предполагавшие, что вести промысел во внутренних водах смогут только компании, зарегистрированные в соответствующих регионах, следует из протокола правкомиссии по законопроектной деятельности (есть у “Ъ”). Негативную оценку выказали Минсельхоз, Минфин, Росрыболовство, Минэкономики.

Комиссия подготовила отрицательный отзыв на законопроект. Вероятно, он и будет утвержден, говорит источник “Ъ” в правительстве.

В ФАС пояснили, что законопроект был рассмотрен, а отзыв на него отправлен в правительство. В Росрыболовстве пояснили, что считают меру нецелесообразной. Законопроект не позволит реализовать возможность перезаключения договоров пользования рыболовными участками с добросовестными пользователями без торгов, отметили там. Представители других министерств и ведомств на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

С инициативой увязать пресноводный лов с регистрацией компании в регионе в июле 2025 года выступали сенаторы Денис Гусев, Александр Новьюхов, Владимир Пушкарев, Анатолий Широков и депутат Госдумы Елена Евтюхова. Такая необходимость, как следует из пояснительной записки, появилась после изменения с 1 сентября 2024 года норм продажи прав пользования рыбопромысловыми участками на внутренних водах. Поправки снизили роль в процессе регионов и муниципалитетов.

Раньше применялась процедура конкурсов, в которых учитывались численность работников и другие критерии работы компании в муниципальном образовании. Но осенью прошлого года их заменили аукционы, на которых основным фактором отбора выступает предложенная цена.

Этот подход, как заявил “Ъ” Денис Гусев, привел к появлению в рыбопромысловых регионах игроков из других субъектов РФ. Их выход на рынок создает угрозу для бизнеса небольших переработчиков, приводит к снижению налоговых поступлений в местные бюджеты и затрудняет обеспечение местных жителей доступной рыбой. Владимир Пушкарев пояснил “Ъ”, что победителями аукционов могут быть компании с минимальным штатом, занимающиеся скупкой и перепродажей рыбы.

Пресноводное рыболовство считается мелкомасштабным. В национальном вылове оно занимает незначительную долю. По словам руководителя Информационного агентства по рыболовству Александра Савельева, промыслом во внутренних водах часто занимаются небольшие региональные компании. Исключение составляют реки Дальнего Востока, куда на нерест заходит лосось. Но качество лосося в реках ниже, чем в море, в основном рыба идет в переработку, поясняет господин Савельев.

Правительство в проекте отзыва на законопроект обращает внимание на то, что норма об обязательной регистрации компаний в регионах промысла сузит круг потенциальных участников аукционов, что негативно скажется на поступлениях в бюджет и может привести к снижению добычи водных биоресурсов.

Там обращают внимание и на то, что мера может нарушить права компаний, уже заключивших контракты, а применяемый в стране бассейновый подход к рыболовству не совпадает с принципами административно-территориального устройства.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров считает, что предложенные сенаторами ограничения предполагают формирование закрытых региональных рынков и создают барьеры конкуренции. Аукционную систему эксперт называет более прозрачной и понятной. Заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов не исключает, что введение требований об обязательной регистрации в регионе промысла приведет к тому, что в некоторых субъектах РФ на конкретный участок будут претендовать только один-три интересанта. «Тогда аукцион становится формальностью, а цена за право пользования ресурсом может оказаться значительно ниже потенциально возможной»,— рассуждает он.

Александра Мерцалова, Халиль Аминов