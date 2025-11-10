Правительство поддержало идею запретить ставки с кредитных карт

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, запрещающие использовать кредитные и корпоративные карты, а также заемные средства индивидуальных предпринимателей для дистанционных ставок в букмекерских конторах. Инициатива направлена на защиту граждан от финансовых рисков, связанных с азартными играми.

Поправки относятся к законопроекту «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», который в 2024 году внесли сенаторы Андрей Кутепов и Александр Трембицкий. Рассматривается также возможность запретить переводы с дебетовых карт при использовании овердрафта. По данным РАНХиГС, доля кредитных карт в общих платежах составляет около 13,5%, и ограничения, вероятно, окажут большее влияние на защиту граждан, чем на бизнес.

Букмекеры, однако, считают инициативу неэффективной. В «Фонбет» отмечают, что пользователи могут легко обналичить кредитные средства или перевести их на дебетовые карты, а тип карты невозможно определить технически — банки не передают такую информацию. Аналогичную позицию разделяют в Olimpbet и «Первой СРО букмекеров».

Участники рынка подчеркивают, что даже при реализации технических решений влияние запрета на сектор будет минимальным. Обсуждение поправок проходит на фоне ужесточения регулирования отрасли: Минфин ранее предложил повысить НДС до 22% с 2026 года и ввести 5%-ный налог с суммы ставок при увеличении налога на прибыль до 25%.

Подробнее — в материале «Ъ» «На удачу не занимать»