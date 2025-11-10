Наставник «Локомотива» о матче в Нижнем Новгороде: мне не понравился результат

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли был удовлетворен игрой своих подопечных в матче против «Торпедо» в Нижнем Новгороде. Он пояснил, что ему не понравился только результат встречи. Свою оценку наставник дал в ходе послематчевой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Торпедо» обыграло «Локомотив» со счетом 2:1.

«Единственное, что мне не понравилось в игре, — это результат. Это был один из тех матчей, где исход мог быть любым. Прекрасные болельщики, прекрасная атмосфера, отличная игра с обеих сторон. Игра была динамичной. Свободы было мало. Я очень горжусь своей командой. Думаю, все сыграли очень хорошо»,— сказал господин Хартли.

Отвечая на вопрос журналистов, наставник пояснил, что высокому качеству игры «Торпедо» удивляться не стоит. «Они прямо за нами»,— напомнил Хартли про турнирную таблицу, в которой «Локомотив» и «Торпедо» занимают первое и второе место Западной конференции.

При этом Боб Хартли подчеркнул, что для него по-прежнему в приоритете победа не в регулярном чемпионате, а в плей-офф.

«Мы хотим финишировать как можно выше в турнирной таблице, как и все остальные. Но главное — мы хотим подготовиться к плей-офф. Мы хотим выиграть последнюю игру этого сезона. Не регулярный чемпионат, а плей-офф»,— сказал Хартли.

12 ноября «Локомотив» встретится со «Спартаком» в Москве в рамках регулярного чемпионата КХЛ.