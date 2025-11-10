«Торпедо» прервало пятиматчевую победную серию «Локомотива» в КХЛ

Ярославский ХК «Локомотив» проиграл в матче регулярного чемпионата КХЛ против нижегородского «Торпедо». Поражение в Нижнем Новгороде прервало победную серию «железнодорожников».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

На 30-й секунде первого периода забил ярославский нападающий Георгий Иванов. Через семь минут сравнял игрок «Торпедо» Сергей Гончарук. Второй период прошел без голов, поэтому счет к началу третьего игрового отрезка оставался прежним — 1:1.

На 3-й минуте третьего периода шайба отлетела от конька нападающего «Торпедо» Владислава Фирстова в ворота «Локомотива», в результате чего нижегородцы одержали победу в матче со счетом 2:1.

12 ноября «Локомотив» встретится со «Спартаком» в Москве.

Алла Чижова