Объем покупок валюты россиянами в октябре вырос на 132 млрд руб. за год

В октябре россияне купили валюту на 158,6 млрд руб., что выше показателя за аналогичный период 2024 года на 131,8 млрд руб., следует из обзора Банка России.

За месяц объем покупок валюты увеличился на 72 млрд руб. — в сентябре показатель составлял 86,6 млрд руб. Рост спроса в октябре обусловлен «разовыми факторами», такая тенденция наблюдалась со стороны ограниченного круга физлиц, которые направили средства на валютные депозиты, объяснили в Центробанке.

Среднемесячный объем покупок валюты гражданами за январь — сентябрь составил 84,4 млрд руб. При этом суммарно с начала года граждане России приобрели валюты на 918 млрд руб. — это в 1,2 раза меньше показателя за аналогичный период 2024 года, который составил 1062 млрд руб.

Юридические лица (без учета банков) в октябре приобрели валюту на 3 трлн руб. против 2,8 трлн руб. месяцем ранее, следует из обзора регулятора.

Банк России в отчете также сообщил, что для выполнения нового плана заимствований в ноябре — декабре этого года Минфину РФ потребуется разместить облигации федерального займа (ОФЗ) на 2,5 трлн руб. Ранее в корректировке бюджета на 2025 год Минфин увеличил объем размещения ОФЗ в этом году с 4,78 трлн до 6,98 трлн руб.