ЦБ: для выполнения плана заимствований нужно разместить ОФЗ на 2,5 трлн руб.

Для выполнения нового плана заимствований в ноябре — декабре этого года Минфину РФ потребуется разместить облигации федерального займа (ОФЗ) на 2,5 трлн руб., следует из обзора Банка России.

В среднем выручка от каждого аукциона до конца года должна составлять 359 млрд руб., следует из отчета. Вероятно, рост предложения не окажет сильного влияния на кривую доходностей ОФЗ. Это связано с тем, что для выполнения нового плана заимствований Минфин планирует прибегнуть к крупным размещениям облигаций с плавающим купоном в пределах 2 трлн руб., следует из обзора.

Минфин увеличил объем размещений ОФЗ на аукционах, выручка от размещения в октябре составила 797 млрд руб. (388 млрд руб. в сентябре). Это значительно среднемесячного показателя в этом году — 408 млрд руб.

Основной спрос на аукционах ОФЗ в октябре вновь предъявили системно значимые кредитные организации (СЗКО) — он составил 52,4%. В рамках доверительного управления некредитные финансовые организации (НФО) выкупили 21,5% от всех размещений, прочие банки — 21,5%. Первичный рынок ОФЗ вернулся к структуре, которая наблюдалась с января по июль 2025 года.

В корректировке бюджета на 2025 год Минфин увеличил объем размещения ОФЗ в этом году с 4,78 трлн до 6,98 трлн руб.