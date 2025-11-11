С чувством проданного долга

В октябре облигационные паевые инвестиционные фонды (ПИФы) столкнулись с сильнейшим в истории оттоком средств, составившим 12,4 млрд руб. Слишком медленное, по мнению инвесторов, снижение ключевой ставки Банком России спровоцировало продажу паев. В значительной степени средства перекладываются в ПИФы денежного рынка, которые, как считают управляющие, сохраняют свою привлекательность в условиях высоких ставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По оценке “Ъ”, основанной на данных Investfunds, в октябре чистый отток средств из фондов облигаций составил рекордные 12,4 млрд руб. Это более чем в четыре раза меньше поступлений месяцем ранее и первый результат со знаком минус с января этого года. Предыдущий антирекорд был установлен в ноябре 2024 года, тогда октябрьское решение Банка России повысить ключевую ставку на 2 процентных пункта (п. п.), до 21%, привело к чистому оттоку из ПИФов облигаций 10,6 млрд руб. средств инвесторов.

Нынешняя распродажа также вызвана результатами заседания Банка России, сентябрьского. По его итогам регулятор опустил ставку на 1 п. п., до 17%. Однако рынок ждал более сильного понижения, а также сохранения высоких темпов понижения до конца года. Вместо этого регулятор не исключил сохранения ставки на высоком уровне в течение длительного периода. Менее мягкое решение по ставке и ужесточение риторики вызвали стремительное падение облигаций. За четыре с половиной недели композитный индекс облигаций RUABITR упал на 3,6%, до 269 пунктов, причем две трети всего снижения пришлось на сентябрь. В октябре ЦБ снизил ставку на 0,5 п. п., до 16,5%, но сильного влияния на рынок данное решение не оказало.

После сентябрьской просадки, по словам портфельного менеджера «ВИМ Инвестиции» Олега Цецегова, в октябре начались оттоки из ПИФов облигаций, несмотря на то что ценовые уровни резко снизились и стали вновь привлекательными. Такое поведение, по словам управляющего, характеризует неэффективность стратегий некоторых категорий инвесторов, особенно розничных. При этом оттоки идут не из всех категорий облигационных фондов. По словам управляющего директора УК «Первая» Константина Ильчишина, особняком стоят ПИФы облигаций с плавающим купоном и номинированных в валюте, по таким продуктам виден приток средств инвесторов. «Первые не несут процентного риска, так как их ставки привязаны к бенчмаркам, одним из ключевых выступает ставка Банка России, вторые — валютные — выигрывают от слабости рубля»,— поясняет господин Ильчишин.

При этом деньги не уходили с рынка совсем, а в основной своей массе перекладывались в более консервативные фонды денежного рынка, чистые притоки в которые составили 64 млрд руб. Это в восемь раз больше поступлений сентября и лучший результат в этом году, хотя он почти вчетверо уступает рекорду декабря 2024 года (249 млрд руб.). Такой переток средств, по словам главы департамента управления активами «Альфа-Капитала» Виктора Барка, явный признак ухудшения ожиданий относительно динамики ключевой ставки. «Последние решения Банка России указывают на неготовность регулятора быстро снижать ставки, что не очень хорошо для облигаций и позитивно для фондов денежного рынка, так как текущие высокие ставки останутся еще какое-то время»,— говорит он.

Участники рынка также отмечают снижение объемов продаж в более рисковых категориях фондов акций. По данным Investfunds, чистый отток средств из таких ПИФов снизился с 4,5 млрд до 2,5 млрд руб., минимальный отток с июня. Константин Ильчишин обращает внимание на точечные покупки паев фондов акций, так как рынок находится на привлекательных для вложений уровнях.

В октябре чистый приток во все категории розничных фондов составил 72,2 млрд руб., что на 4,7% ниже результата сентября и минимальный по величине результат с апреля.

В условиях замедлившегося снижения ключевой ставки приток инвестиций в ПИФы будет выборочным. По мнению Олега Цецегова, на горизонте одного-двух кварталов спрос на денежные фонды сохранится, а спрос на облигационные фонды будет всецело зависеть от дальнейших шагов Банка России. «Потенциал облигационных фондов реализуется при стабильных сигналах о снижении инфляционных рисков и продолжении цикла снижения ключевой ставки Банка России»,— заключает эксперт.

Виталий Гайдаев