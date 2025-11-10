Арестованный по делу об обрушении дома в Тульской области назвал причину взрыва

Обвиняемый во взрыве в доме в Куркино рассказал, что включил газ в квартире и лег спать. Утром, по словам мужчины, он об этом забыл и закурил. Об этом сообщили «РИА Новости» в управлении СКР по Тульской области.

Фото: Телеграм-канал Губернатора Тульской области

При этом источник агентства в правоохранительных органах утверждает, что мужчину разбудили сотрудники газовой службы, которых вызвали соседи из-за запаха газа.

Взрыв произошел 8 ноября. В результате пострадали четыре человека. Обрушилась торцевая стена подъезда, кровля, а также перекрытия второго и третьего этажей. СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обвиняемого во взрыве арестовали до 8 января 2026 года.