Законопроект об отмене в МВД института стажировки готов ко второму чтению

Госдума на пленарном заседании 11 ноября планирует рассмотреть во втором чтении законопроект об отмене стажировки при поступлении на службу в органы внутренних дел, внесенный группой депутатов и сенаторов в октябре прошлого года. В первом чтении эта инициатива, направленная на решение проблем с комплектованием полиции, была одобрена месяц назад (см. “Ъ” от 8 октября). Перед вторым чтением профильный комитет Думы по безопасности предложил внести в проект несколько поправок, упорядочивающих процедуру интеграции новых сотрудников.

Согласно итоговой редакции документа, вместо стажировки полицейские-новобранцы будут зачисляться на испытание на срок от двух до шести месяцев. Участники испытания будут располагать всеми правами и нести все служебные обязанности в соответствии с занимаемой должностью, однако, как ранее и стажеры, не смогут носить и хранить оружие.

Претендентов будет запрещено привлекать к потенциально опасным для их жизни мероприятиям. Также им нельзя будет поручать задания, в рамках которых «самостоятельные действия в силу профессиональной неподготовленности могут привести к нарушению» прав и свобод граждан.

Наряду с испытанием, как предполагалось и в первоначальной редакции документа, сотрудник будет проходить индивидуальное обучение под руководством непосредственного руководителя и наставника из числа опытных сотрудников. Порядок такого наставничества определит МВД.

Испытание не будут проходить претенденты на должности высшего начальствующего состава, будущие курсанты-очники, «конкурсники» и новички, зачисленные на спецконтракты. Также испытания могут избежать соискатели, ранее работавшие в структурах внутренних дел, а также те, кто служил «в иных федеральных органах исполнительной власти на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных (воинских) званий».

Григорий Лейба