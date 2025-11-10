Трамп приказал авиадиспетчерам в США вернуться к работе и пригрозил им штрафом

Все авиадиспетчеры в США должны немедленно вернуться к работе, иначе их оштрафуют на «значительные» суммы, заявил американский президент Дональд Трамп.

Авиадиспетчерам, которые выйдут на работу в условиях шатдауна в США, президент страны пообещал премию в размере $10 тыс. на человека «за выдающиеся заслуги перед страной».

«Я недоволен теми, кто только и делал, что жаловался и взял отпуск, хотя все знали, что им вскоре заплатят полностью. Вы не вмешались, чтобы помочь США защититься от фейковой атаки демократов, которая должна была навредить нашей стране. В вашем послужном списке будет отрицательный отзыв, по крайней мере, в моем представлении»,— написал Дональд Трамп в Truth Social.

Президент США призвал всех желающих уволиться авиадиспетчеров «не стесняться» официально покинуть службу. По его словам, всех ушедших специалистов быстро заменят «настоящие патриоты», которые будут работать на новом оборудовании. США уже начали заказывать новую технику, написал Дональд Трамп.

Акции крупнейших авиакомпаний США, включая American Airlines, Delta Air Lines и United Airlines, упали после публикации нового поста Дональда Трампа, отмечает Reuters. В Соединенных Штатах возникла нехватка авиадиспетчеров из-за шатдауна. Как и другие госслужащие, они неделями не получали зарплату, отмечает агентство.

9 ноября в США были отменены более 2,7 тыс. авиарейсов, свыше 10 тыс. задержаны из-за нехватки авиадиспетчеров. Это стало рекордным показателем после приостановки работы правительства в стране.

Шатдаун в США начался 1 октября из-за разногласий между демократами и республиканцами по поводу бюджета. 9 ноября Сенат страны одобрил законопроект для возобновления работы правительства.