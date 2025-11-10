В США задержали рекордные с начала шатдауна 10 тысяч авиарейсов

В США 9 ноября были отменены более 2,7 тыс. авиарейсов, свыше 10 тыс. задержаны из-за нехватки авиадиспетчеров. Как сообщает Reuters, это стало рекордным показателем после приостановки работы правительства (шатдаун).

Delta Air Lines пострадала больше всего: 52% ее вылетов были отменены или задержаны.

В связи с шатдауном администрация США ранее ввела ограничения на объемы авиаперевозок в нескольких крупных аэропортах.

9 ноября Сенат США одобрил законопроект для восстановления работы правительства. Теперь документ направят в Палату представителей, затем его должен подписать президент Дональд Трамп.