В Курортном районе реконструируют улицу, связывающую поселок Песочный с Ленобластью

Власти Санкт-Петербурга одобрили проект планировки и межевания территории для реконструкции улицы в поселке Песочном. Она проходит от Советской улицы до дома №26 Танкового городка.

Как пояснили в пресс-службе Смольного, представленный проект важен для улучшения транспортного сообщения между Петербургом и Ленинградской областью, поскольку улица протяженностью 0,5 км связывает поселок Песочный с войсковой частью в Сертолово на территории области. Далее она выходит на областные трассы.

В городской администрации подчеркнули также, что расширение улицы до нормативных параметров со строительством ливневой канализации и очистных сооружений повысит комфорт водителей и пешеходов. Предполагается, что по обновленной трассе пройдут маршруты общественного транспорта, будут оборудованы остановочные пункты и тротуары.

Андрей Цедрик