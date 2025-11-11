Газета «Коммерсантъ» 11.11.2025, 00:06 Количество магазинов взрослой и детской обуви в городах России на 1 сентября 2025 года Выйти из полноэкранного режима Город Количество магазинов Изменение за год (%) Москва 1717 –23 Санкт-Петербург 872 –23 Екатеринбург 398 –19 Новосибирск 302 –28 Краснодар 294 –22 Омск 249 –31 Казань 242 –8 Пермь 237 –22 Нижний Новгород 236 –21 Самара 234 –25 Уфа 205 –15 Красноярск 199 –18 Челябинск 193 –22 Воронеж 182 –23 Ростов-на-Дону 162 –32 Волгоград 120 –31 Всего в России 21327 –15 Открыть в новом окне Источник: «Яндекс Карты».