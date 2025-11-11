Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Количество магазинов взрослой и детской обуви в городах России на 1 сентября 2025 года

Город Количество магазинов Изменение за год (%)
Москва 1717 –23
Санкт-Петербург 872 –23
Екатеринбург 398 –19
Новосибирск 302 –28
Краснодар 294 –22
Омск 249 –31
Казань 242 –8
Пермь 237 –22
Нижний Новгород 236 –21
Самара 234 –25
Уфа 205 –15
Красноярск 199 –18
Челябинск 193 –22
Воронеж 182 –23
Ростов-на-Дону 162 –32
Волгоград 120 –31
Всего в России 21327 –15

Источник: «Яндекс Карты».

  • Газета «Коммерсантъ» №207 от 11.11.2025, стр. 10

Новости компаний Все