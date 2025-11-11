Количество магазинов взрослой и детской обуви в городах России на 1 сентября 2025 года

Город Количество магазинов Изменение за год (%) Москва 1717 –23 Санкт-Петербург 872 –23 Екатеринбург 398 –19 Новосибирск 302 –28 Краснодар 294 –22 Омск 249 –31 Казань 242 –8 Пермь 237 –22 Нижний Новгород 236 –21 Самара 234 –25 Уфа 205 –15 Красноярск 199 –18 Челябинск 193 –22 Воронеж 182 –23 Ростов-на-Дону 162 –32 Волгоград 120 –31 Всего в России 21327 –15