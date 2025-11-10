В больнице скончался пострадавший при атаке БПЛА на белгородское село

В реанимации Шебекинской центральной райбольницы (Белгородская область) скончался пострадавший при атаке БПЛА на шебекинское село Белянка. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Погибший был водителем КамАЗа. При поступлении в больницу врачи диагностировали у него минно-взрывную травму, осколочное ранение груди и множественные осколочные ранения руки и ног.

При вечерней атаке БПЛА на Шебекинский округ также пострадал боец подразделения «Орлан». Он обратился в больницу после детонации FPV-дрона в селе Червона Дибровка. У него обнаружили минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги.

Алина Морозова