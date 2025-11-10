Два человека пострадали из-за атак беспилотников в Белгородской области

В результате атак ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области пострадали мирный житель и боец подразделения «Орлан». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Белянка дрон поразил КамАЗ, ранив водителя. Пострадавшего доставили в Шебекинскую центральную райбольницу с тяжелыми травмами. Медики проводят операцию. Транспортное средство повреждено.

В селе Червона Дибровка боец «Орлана» получил ранения от взрыва FPV-дрона. Он самостоятельно обратился в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь. Также в селе пострадала «Газель».

В селе Бочковка Белгородского района дрон повредил частное домовладение, включая остекление, забор и автомобиль. В Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая беспилотник взорвался на фермерском хозяйстве, частично разрушив склад и кабину трактора. Власти продолжают уточнять последствия атак.

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по четырем муниципалитетам Белгородской области два боеприпаса и 16 беспилотников. В результате никто не пострадал, но получили разрушения частный дом и легковой автомобиль.

Алина Морозова