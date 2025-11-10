Число погибших при взрыве автомобиля в Нью-Дели выросло до 13

В результате взрыва автомобиля у метро в Нью-Дели погибли 13 человек, передает NDTV со ссылкой на полицию. Ранее сообщалось о восьми жертвах.

Владелец автомобиля задержан, сообщает India Today. Причина взрыва пока не установлена. На место происшествия направлено 20 пожарных машин, район оцеплен полицией.

Взрыв произошел вечером 10 ноября у метро «Красный форт» в Старом Дели — одном из самых популярных туристических мест в городе. 24 человека пострадали. Были повреждены стоявшие рядом автомобили. В посольстве России сообщили ТАСС, что россиян среди погибших, по предварительным данным, нет.