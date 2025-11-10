Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
После взрыва автомобиля у метро в Нью-Дели погибли восемь человек

В Нью-Дели у станции метро «Красный форт» взорвался автомобиль. В результате погибли восемь человек, 24 ранены, пишет NDTV.

Как сообщило агентство ANI со ссылкой на местную пожарную службу, после взрыва загорелись еще три-четыре автомобиля. Пострадавших госпитализировали. Полиция оценивает ущерб от произошедшего. Причины взрыва не уточняются.

«Красный форт» расположен в Старом дели. Это одно из самых популярных туристических мест в столице Индии.

Лусине Баласян

