Блокировка зарубежных мессенджеров и соцсетей усиливает поколенческий разрыв

Лишь четверть россиян поддерживают блокировку социальных сетей и мессенджеров, почти 40% высказываются против таких мер. Такие данные получил аналитический центр ВЦИОМа, проведя в октябре всероссийский телефонный опрос.

Ответы респондентов заметно отличаются в зависимости от возрастной группы. Так, среди младших поколений блокировку цифровых ресурсов не поддерживает почти 70% опрошенных, а среди людей старше 58 лет таких всего четверть.

За последние несколько лет в России было частично или полностью заблокировано несколько социальных сетей и мессенджеров. Так, в 2022 году компанию Meta признали экстремистской, запретили и заблокировали принадлежащие ей Facebook и Instagram. Летом 2024 года с замедлением работы столкнулись пользователи YouTube. В начале августа 2025 года были заблокированы голосовые звонки в Telegram и WhatsApp (также принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Исследователи выяснили отношение россиян и к процессу обхода «различными способами» блокировок зарубежных сервисов. Большинство опрошенных отметили, что относятся к этому равнодушно: во всех возрастных группах так ответило около половины опрошенных. Наибольшее безразличие проявили старшие миллениалы (62%). При этом одобряют обход блокировок чаще всего представители младших миллениалов (38%), а осуждают — представители поколения застоя (27%).

«Молодежь сильнее других ощутила последствия блокировок: у них на фоне ограничений чаще ломаются привычные сценарии общения, поиска информации и досуга,— поясняют авторы исследования.— Некоторые из них ищут обходные пути и переходят на новые платформы. Старшие же поколения по большому счету изменений не заметили, их онлайн-жизнь осталась прежней». По этой причине тему регулировки цифрового пространства во ВЦИОМе называют новым «вопросом отцов и детей): «Речь идет о столкновении двух культур — сетевой автономии и институционального доверия; для одних ценность интернета — в свободе доступа и самовыражения, для других — в безопасности и контроле».

Полина Ячменникова