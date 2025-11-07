Погрузка на сетях ОЖД в Ленобласти выросла до 20,8 млн тонн с начала 2025 года

По итогам десяти месяцев текущего года на магистралях Октябрьской железной дороги в пределах Ленинградской области было погружено в общей сложности 20,8 млн тонн. Таким образом погрузка за январь-октябрь выросла на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщили в пресс-службе ОЖД.

В числе номенклатур, демонстрирующих положительную динамику за указанный период: строительные грузы — 6,9 млн тонн (+15,5%), руда железная и марганцевая — 935 тыс. тонн (рост в 1,6 раза), лесные грузы — 611 тыс. тонн (рост в 2 раза), промышленное сырье и формовочные материалы — 239 тыс. тонн (+49,4%), руда цветная и серное сырье (+37,2%).

В сентябре в Ленинградской области было погружено 2,1 млн тонн (на уровне 2024 года).

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что в октябре 2025 года погрузка на Октябрьской железной дороге увеличилась в целом на 1,7%.

Андрей Цедрик