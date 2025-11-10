Набиуллина назвала условие для дальнейшего снижения ключевой ставки

Для дальнейшего снижения ключевой ставки Банк России должен убедиться, что устойчивая инфляция не останется выше целевого уровня в 2026 году. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Наш прогноз на ближайшее заседание нейтральный,— сказала госпожа Набиуллина на пресс-конференции (видео опубликовано в Telegram-канале ЦБ).— Это означает, что продолжение снижения на ближайшие заседания не предопределено по умолчанию».

Председатель ЦБ подчеркнула, что прогноз регулятора предполагает как дополнительное снижение ключевой ставки в декабре, так и ее неизменность.

На заседании 24 октября Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых. ЦБ сдвинул срок достижения цели по инфляции: теперь регулятор прогнозирует, что она замедлится до 4–5% в 2026 году, а на целевом значении 4% будет находиться в 2027-м и далее.

Подробнее — в материале «Ъ» «Есть на что оглядываться».