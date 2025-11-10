Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Российские шахматистки собрали состав на чемпионат мира

Федерация шахмат России (ФШР) определила состав российской сборной, которая выступит на командном чемпионате мира среди женщин. Он пройдет в испанском Линаресе c 17 по 24 ноября. Это будет первый командный турнир для отечественных шахмат после длительного перерыва, связанного с санкциями. Решение о допуске россиянок было принято на заседании совета Международной шахматной федерации (FIDE) в июле 2025 года. В составе команды, имеющей наивысший средний рейтинг (2496), сыграют Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Анна Шухман и Ольга Гиря. Соперничать с россиянками будут сборные Грузии, Египта, Индии, Испании, Казахстана, Китая, Перу, США, Узбекистана, Украины и Франции.

Особенно примечательно присутствие в российском составе 16-летней Анны Шухман, в юниорском возрасте выигравшей осенью золото чемпионата страны. Ее прогресс, а также прогресс других совсем молодых российских шахматистов исполнительный директор ФШР Александр Ткачев связал и с запущенной около 20 лет назад компанией «ФосАгро» программой ДРОЗД («Детям России — образование, здоровье и духовность»), которая направлена во многом на подготовку спортивных резервов и в которой шахматы «занимают особое место».

Вице-президент ФШР, глава координационного совета ДРОЗД Андрей Гурьев отметил, что программа комплексного развития детей, основанная на доработанных вместе с ведущими научно-образовательными центрами и согласованных с профильными министерствами и ведомствами методиках центра «Самбо-70», охватывает уже 31 вид спорта. За 20 лет школу программы прошли более 100 тыс. воспитанников, на ее реализацию направлено свыше 2,5 млрд руб. Программа ДРОЗД стала лауреатом премии правительства РФ в области образования, победила в национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса».

Арнольд Кабанов

Новости компаний Все