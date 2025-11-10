Российские шахматистки собрали состав на чемпионат мира

Федерация шахмат России (ФШР) определила состав российской сборной, которая выступит на командном чемпионате мира среди женщин. Он пройдет в испанском Линаресе c 17 по 24 ноября. Это будет первый командный турнир для отечественных шахмат после длительного перерыва, связанного с санкциями. Решение о допуске россиянок было принято на заседании совета Международной шахматной федерации (FIDE) в июле 2025 года. В составе команды, имеющей наивысший средний рейтинг (2496), сыграют Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Анна Шухман и Ольга Гиря. Соперничать с россиянками будут сборные Грузии, Египта, Индии, Испании, Казахстана, Китая, Перу, США, Узбекистана, Украины и Франции.

Особенно примечательно присутствие в российском составе 16-летней Анны Шухман, в юниорском возрасте выигравшей осенью золото чемпионата страны. Ее прогресс, а также прогресс других совсем молодых российских шахматистов исполнительный директор ФШР Александр Ткачев связал и с запущенной около 20 лет назад компанией «ФосАгро» программой ДРОЗД («Детям России — образование, здоровье и духовность»), которая направлена во многом на подготовку спортивных резервов и в которой шахматы «занимают особое место».

Вице-президент ФШР, глава координационного совета ДРОЗД Андрей Гурьев отметил, что программа комплексного развития детей, основанная на доработанных вместе с ведущими научно-образовательными центрами и согласованных с профильными министерствами и ведомствами методиках центра «Самбо-70», охватывает уже 31 вид спорта. За 20 лет школу программы прошли более 100 тыс. воспитанников, на ее реализацию направлено свыше 2,5 млрд руб. Программа ДРОЗД стала лауреатом премии правительства РФ в области образования, победила в национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса».

