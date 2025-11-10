Сборы скрываются в цене

Интернет-магазины начали злоупотреблять скрытыми сборами. Покупатели узнают о дополнительных платежах лишь на этапе оплаты, сообщают «Известия». Электронные торговые площадки берут комиссии за сборку заказов, доставку и разные «сервисные платежи». Потребители должны иметь возможность видеть сопутствующие расходы на этапе просмотра карточки товара, говорят юристы.

При этом необходимо разделять понятие стоимости товара и дополнительных услуг, которые оплачиваются вместе с ним, отмечает адвокат коллегии «Советник» Ольга Айгензер: «У нас есть Закон о защите прав потребителей, восьмая статья которого предусматривает, что покупателю должна быть предоставлена вся необходимая информация об изготовителе, товаре, его стоимости, а также о цене услуг, которые он заказывает. Магазин может навязывать дополнительные опции, абсолютно ненужные потребителю. Но бывает, что сам покупатель заходит на некий сервис, который позиционирует себя как посредник, и уже отсюда и появляется сервисный сбор.

Например, стоимость доставки из Москвы в Ростов-на-Дону или в Хабаровск будет абсолютно разная, но логистика влияет не на цену товара, а на сумму, которую потребитель в итоге должен заплатить за то, чтобы покупка поступила ему лично в руки. Оплата стоимости сборки неправомерна по одной простой причине: есть цена товара, которая является публичной офертой, и нам все равно, какими руками будет упакован в коробку подарок ребенку, который мы хотим положить под елку на Новый год. Стоимость доставки может быть обоснована, а вот оплата сборки не обоснована и является дополнительной услугой, которую навязывают потребителю».

Маркетплейсы отмечают, что финальная сумма может быть рассчитана только после выбора региона доставки. Автоматически при заполнении корзины он может отображаться некорректно. При этом сервисы доставки и интернет-магазины уверяют, что это не является скрытыми платежами. Участники рынка подчеркивают, что комиссии с продавцов в сегменте электронной коммерции за последний год также увеличивались несколько раз. И то, что покупателям начали показывать структуру затрат — позитивный знак, потому что скоро на электронных площадках может появиться еще больше сборов, говорит председатель Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) Евгения Черницкая: «Изменения в поведении покупателей — массовые возвраты, заказы, потребительский экстремизм — все это связано с тем, что люди не понимают, где и за что они обязаны заплатить.

Предприниматель, который поставляет товар на маркетплейс, платит деньги за логистику до пункта выдачи заказов, за логистику из ПВЗ. Потребители привыкли к определенным условиям, и когда они видят у себя в корзине лишние 100 руб., то воспринимают это в штыки. Могут ли все эти сборы и дополнительные платежи отображаться в корзине до момента оформления заказа? Если сделать информацию более прозрачной, всем было бы проще. Товар кладется в корзину, и покупатели видят, какой сбор начислен, сколько будет стоить обратная логистика в случае отказа.

Сейчас все это находится в процессе регулирования на уровне Министерства экономического развития. Создана рабочая группа, в которой данные вопросы тоже поднимаются. То есть, возможно, в скором времени мы увидим какие-то новые правила поведения, какие-то рамки для потребителей. Будут они с этим согласны, довольны или нет, но то, что пора что-то менять, в том числе добавлять сервисные сборы, это 100%».

По данным сервиса «Т-Касса», в 2024 году электронная коммерция выросла на четверть по всей России. Аналогичный рост аналитики прогнозируют и в 2025-м. По оценке Data Insight, оборот рынка оценивается примерно в 11 трлн руб.

Юлия Савина