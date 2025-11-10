Сбербанк хочет обанкротить курского торговца спецтехникой из-за долга в 118 млн

В Арбитражный суд Курской области поступило заявление Сбербанка о признании банкротом местного ООО «Йенгора» Натальи Поповой. Сумма требований составляет 118,6 млн руб. Суть их возникновения не раскрывается. Иск пока не принят к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел.

В сентябре 2024 года «Сбербанк лизинг» взыскал с компании и местной предпринимательницы Марины Пожарской долг в 21,6 млн руб. по договору купли-продажи пяти самосвалов. Решение устояло в Десятом апелляционном суде.

По данным Rusprofile, ООО «Йенгора» зарегистрировано в Медвенском районе Курской области в 2022 году. Уставный капитал — 30 тыс. руб. Основной вид деятельности — торговля прочими автотранспортными средствами. Владеет и руководит компанией Наталья Попова. Выручка общества в 2024 году составила 566 млн руб., чистый убыток — 57 млн руб.

В конце октября «Ъ-Черноземье» сообщал, что Сбербанк попробует обанкротить в Воронеже основное юрлицо ГК CBS Commodities. Требования банка к структурам холдинга составляют как минимум 394 млн руб.

Егор Якимов