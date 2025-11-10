За девять месяцев доходы бюджета Курской области составили 173 млрд

Доходы бюджета Курской области за девять месяцев 2025 года составили 173,3 млрд руб. Из них 121,8 млрд руб. пришлись на безвозмездные поступления из федерального бюджета. Расходная часть достигла 179,8 млрд руб. Об этом стало известно из соответствующего постановления правительства региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

149 млрд руб., или 83% от совокупного объема расходов, было направлено на образование, культуру, здравоохранение, физкультуру и спорт. На зарплаты выделили 12,7 млрд руб. Расходы на обеспечение бесплатными лекарствами и медицинскими изделиями достигли 2 млрд руб. Выплаты семьям при рождении ребенка и ежемесячные пособия на детей составили 181 млн руб. На соцподдержку ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных и пострадавших от политических репрессий, а также ветеранов труда и многодетных семей пришлось 1,5 млрд руб. Затраты на соцподдержку по оплате ЖКХ инвалидам, ветеранам, гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, составили 445,6 млн руб., ежегодные компенсационные выплаты донорам — 112,3 млн руб.

На реконструкцию, строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования направили 7,9 млрд руб., на строительство объектов для государственных нужд — 224,5 млн руб., а также на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности — 534,7 млн руб. Расходы на обслуживание госдолга региона составили 11,6 млн руб.

На содержание государственного аппарата Курской области по состоянию на конец сентября 2025 года было направлено в общей сложности около 17,9 млрд руб. Фонд оплаты труда 1,5 тыс. гражданских служащих составил 898,8 млн руб., а заработная плата 39,3 тыс. сотрудников государственных учреждений — 17 млрд руб.

Поступления в консолидированный бюджет Тамбовской области за январь — октябрь 2025 года достигли 55,9 млрд руб.

Кабира Гасанова