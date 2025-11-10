Министры иностранных дел НАТО проведут встречу 3 декабря

Встреча глав МИДов Североатлантического альянса (НАТО) пройдет в Брюсселе 3 декабря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАТО.

«Министры иностранных дел НАТО встретятся в штаб-квартире альянса 3 декабря 2025 года. Встреча пройдет под председательством генсека Марка Рютте»,— говорится в сообщении.

Подробная программа встречи будет представлена позже, сообщается в пресс-релизе. В нем также говорится, что в день заседания генсек НАТО Марко Рютте проведет пресс-конференцию. Он также проведет брифинг для прессы в преддверии встречи 2 декабря.

15 октября министры обороны стран-членов ЕС и НАТО провели три встречи в Брюсселе, обсудив вопросы милитаризации Европы и военной помощи Украине путем увеличения финансирования американских оружейных поставок Киеву. Накануне обсуждения генсек НАТО Марк Рютте призвал западных союзников ускорить подготовку к прямому конфликту с Россией, однако вместе с тем призвал союзников отбросить идею сбивать российские самолеты.

Анастасия Домбицкая