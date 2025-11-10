Тамбовская, Воронежская и Липецкая область вошли в десятку по агрострахованию

Три региона Черноземья остаются в первой десятке по агрострахованию по итогам девяти месяцев 2025 года, сообщили в Национальном союзе агростраховщиков. В Тамбовской области застраховано 454 тыс. га посевов, в Воронежской — 358 тыс. га, в Липецкой — 263 тыс. га.

В Тамбовской области преобладает страхование по программе «Чрезвычайная ситуация», выплаты по которой можно получить в случае объявления властями региона режима ЧС, — так застраховано 230 тыс. га. Еще 224 тыс. га застрахованы по программе «Мультириск». На нее же приходится основная доля посевов, застрахованных в Воронежской (310 тыс. га) и Липецкой (248 тыс. га) областях.

Юрий Голубь