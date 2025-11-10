Перевозки контейнеров на сетях ОЖД за десять месяцев года сократились на 6,6%

По итогам десяти месяцев текущего года во всех видах сообщения по Октябрьской железной дороге было перевезено 921,9 тыс. контейнеров ДФЭ. Это на 6,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лидерами по объемам стала перевозка химических и минеральных удобрений — 211 тыс. ДФЭ, бумаги — 64,7 тыс. и лесных грузов — 44,7 тыс. ДФЭ.

Всего в контейнерах за январь-октябрь было перевезено 11 млн тонн различных грузов, уточнили в ОЖД.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что погрузка на магистралях ОЖД в Ленобласти с начала 2025 года в общей сложности выросла до 20,8 млн тонн.

Андрей Цедрик