Как Госдума лишала неприкосновенности депутатов за последние 25 лет

1 ноября 2001 года частично лишен неприкосновенности сопредседатель партии «Либеральная Россия» Владимир Головлев. Обвинялся в хищении средств от приватизации в Челябинской области. В 2002 году, в разгар следствия, был убит.

3 ноября 2010 года Госдума сняла неприкосновенность с Ашота Егиазаряна (ЛДПР), а позже дала согласие на его арест. Экс-депутату инкриминировались мошенничество и легализация средств, полученных преступных путем. Объявлен в розыск.

6 июля 2012 года неприкосновенности лишился Владимир Бессонов (КПРФ). Обвинялся в нападении на полицейских на несанкционированном митинге. В 2016 году уехал из РФ, в 2018-м заочно приговорен к трем годам колонии. Находится в розыске.

11 февраля 2013 года от неприкосновенности добровольно отказался Константин Ширшов (КПРФ). Подозревался в торговле думским мандатом. В 2014-м Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к пяти годам колонии.

19 февраля 2013 года лишен неприкосновенности Олег Михеев («Справедливая Россия»). Подозревался в мошенничестве с кредитами, хищении имущества, давлении на суд. Объявлен в международный розыск. Летом 2025 года заочно осужден за попытку мошенничества на 2 млрд руб.

10 июня 2014 года лишен неприкосновенности и вскоре покинул РФ глава комитета по информполитике Алексей Митрофанов («Справедливая Россия»). Обвинялся в мошенничестве в особо крупных размерах.

4 июля 2014 года лишен неприкосновенности Николай Паршин (КПРФ). Обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере. Объявлен в федеральный розыск.

7 апреля 2015 года лишен неприкосновенности иноагент Илья Пономарев («Справедливая Россия»). Стал фигурантом дела о пособничестве в растрате 22 млн руб. из средств фонда «Сколково». Находится в розыске. В июне 2025 года в отношении экс-депутата было заведено дело о призывах к терроризму. Также фигурирует в деле о насильственном захвате власти.

6 декабря 2018 года лишен неприкосновенности Вадим Белоусов («Справедливая Россия»). Его заподозрили в получении взятки на 3,5 млрд руб. В сентябре 2021 года вновь избран в Госдуму по списку той же партии. В 2022-м заочно приговорен к десяти годам колонии строгого режима и объявлен в розыск.

24 октября 2019 года снята неприкосновенность с Николая Герасименко («Единая Россия»), который ранее стал участником ДТП. Суд лишил его права управления автомобилем на полтора года. Депутатские полномочия истекли в 2021 году.

25 ноября 2021 года лишен неприкосновенности Валерий Рашкин (КПРФ), который ранее был задержан в Саратовской области по делу о незаконной охоте — в его автомобиле были найдены части туши лося. В 2022-м приговорен к трем годам лишения свободы условно.