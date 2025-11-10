Накопления липчан по программе долгосрочных сбережений достигли 3 млрд

Вклады жителей Липецкой области в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) достигли 3 млрд руб. При этом за девять месяцев 2025 года в регионе заключили с негосударственными пенсионными фондами около 35 тыс. договоров долгосрочных сбережений более чем на миллиард руб. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Программа долгосрочных сбережений стартовала в России в 2024 году. Ее операторами выступают негосударственные пенсионные фонды. На сегодня к программе присоединилось 35 из 38 фондов, представленных на российском финансовом рынке.

За первую половину 2025 года жители Черноземья вложили в ПДС 3,3 млрд руб.

Юрий Голубь