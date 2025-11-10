Германский политик Сара Вагенкнехт больше не будет возглавлять союз своего имени

Глава немецкой крайне левой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт заявила на пресс-конференции в Берлине, что уйдет с поста главы партии. Ее сопредседатель Амира Мохаммед Али сохранит свой пост, а на свое место госпожа Вагенкнехт предложила бывшего депутата Бундестага от «Левой партии» Фабио де Маси. Ранее сообщалось, что имя госпожи Вагенкнехт уберут из названия партии. Решения о будущем BSW и о том, кто войдет в руководство, будут приняты на партийном съезде, который пройдет в декабре в Магдебурге.

Сара Вагенкнехт выступает в Бундестаге (март 2025 года)

Фото: Lisi Niesner / Reuters Сара Вагенкнехт выступает в Бундестаге (март 2025 года)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Сара Вагенкнехт многие годы состояла в Левой партии (Die Linke) и некоторое время возглавляла ее фракцию в Бундестаге. Однако в 2023 году она вместе с некоторыми другими членами партии объявила о создании новой организации. Сама госпожа Вагенкнехт говорила о ней как об альтернативе крайне правой «Альтернативе для Германии».

В своей повестке BSW сочетает левые (антикапитализм и социальная справедливость) и правые (противодействие миграции и традиционализм во многих социальных вопросах) идеи. Во внешней политике она выступает против вмешательства Германии в какие-либо вооруженные конфликты, в том числе против военной помощи Украине. На последних парламентских выборах, которые состоялись в феврале, партия не прошла в Бундестаг.

Как госпожа Вагенкнехт заявила на пресс-конференции, ее уход с поста главы BSW не означает, что она перестанет активно участвовать в делах партии. Она также сказала, что собирается создать и возглавить комиссию по основополагающим ценностям BSW. Она отметила, что в последнее время «политический профиль» и направленность партии стали менее понятными для избирателей, что привело к снижению рейтингов BSW и ухудшению ее показателей на выборах.

Яна Рождественская