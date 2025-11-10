Директора ростовского завода «Алмаз» задержали по подозрению в махинациях
Коммерческого директора и главного бухгалтера завода «Алмаз» подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, в 2021 году фигуранты заключили с подконтрольным агентом договор на оказание дилерских услуг. Завод якобы осуществил поставку ингаляторов, со счетов предприятия было списано свыше 14 млн руб. за фактически невыполненные работы. Затем они провели возврат неработоспособной продукции и якобы ее уничтожили.
На счету арестованного фигуранта несколько эпизодов, установлен ущерб в 50 млн руб.