Адвокат опубликовал определение суда по первому делу о поиске запрещенного контента

Мировой судья в Каменск-Уральске (Свердловская область), разбиравший первое известное дело о поиске заведомо экстремистского контента, обратил внимание полиции на ошибки при составлении протокола. МВД не указало в документе, каким образом найденный контент нарушает законодательство об экстремизме, следует из определения суда.

Копию документа опубликовал в соцсети «ВКонтакте» юрист Сергей Барсуков, представляющий 20-летнего фигуранта.

В документе указано, что на ошибки в протоколе и материалах дела внимание суда обратил защитник. «При составлении протокола об административном правонарушении должностным лицом не указано, каким способом получен доступ к экстремистским материалам, а также, что такие материалы признаны экстремистскими»,— установил судья.

В определении суда упомянут федеральный список экстремистских материалов Минюста. В полицейском протоколе (копия есть в распоряжении «Ъ») не указано, что материалы, которые искал молодой фигурант, имели какое-либо отношение к реестру запрещенных.

Правоохранительные органы Каменск-Уральского подозревают 20-летнего мужчину в том, что он изучал материалы об украинском военизированном объединении «Азов» и националистической организации «Русский добровольческий корпус» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ). Защитник фигуранта уверяет, что тот попал на страницы случайно.

Закон о запрете поиска в сети «экстремистских материалов» был принят в июле 2025 года и вступил в силу 1 сентября. В КоАП была введена соответствующая статья (ст.13.53 КоАП РФ), которая назначила за это нарушение штрафы для физических лиц — до 5 тыс. руб. При рассмотрении закона в Госдуме глава Минцифры Максут Шадаев подчеркнул, что рядовые пользователи от новых ограничений не пострадают, а правоохранителям нужно будет доказывать, что запрещенный материал был найден осознанно.

Подробнее о первом применении закона — в материале «Первый протокол комом».

Степан Мельчаков