«Би-би-си» подтвердила получение письма Трампа с угрозами судебного преследования

Руководство британской вещательной корпорацией BBC («Би-би-си») подтвердило получение письма президента США Дональда Трампа с угрозой подать на нее в суд. Об этом сообщает BBC News.

«Би-би-си подтвердила, что получила это письмо и ответит своевременно»,— говорится в публикации BBC News.

Скандал вокруг «Би-би-си» вспыхнул 4 ноября после публикации газетой The Guardian выдержек из 19-страничной служебной записки бывшего независимого внешнего советника комитета Британской вещательной корпорации по редакционным стандартам Майкла Прескотта. В письме он выразил обеспокоенность монтажом выступления Дональда Трампа от 6 января 2021 года, из которого создается впечатление, что он напрямую подстрекал к мятежу в здании Конгресса США. Дональд Трамп назвал материалы «Би-би-си», вошедшие в документальный фильм «Трамп: второй шанс?» за неделю до голосования на выборах президента США в 2024 году, фейковыми новостями. В свете скандала об отставке объявили гендиректор Тим Дэйви и глава новостного подразделения BBC News Дебора Тернесс.

Анастасия Домбицкая