Международные резервы РФ за неделю выросли на $0,7 млрд и обновили рекорд

За неделю российские международные резервы выросли на 0,1% и достигли рекордной отметки $713,3 млрд. Рост произошел из-за положительной переоценки, сообщила пресс-служба Банка России.

Показатель бьет рекорд вторую неделю назад — 25 сентября размер российских международных активов составил $712,6 млрд. До этого исторический максимум был обновлен 25 июля.

Резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования. Они находятся в распоряжении Центрального банка и правительства России. Около $280 млрд государственных активов заморожены Евросоюзом, странами G7 и Австралией. Доходы от этих активов периодически переводят на помощь Украине.