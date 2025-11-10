Движение по улице Вилонова в Екатеринбурге ограничат на восемь месяцев

В Екатеринбурге ограничат движение по улице Вилонова с 1 декабря по 31 июля 2026 года, сообщили в мэрии. Ограничения коснутся участка от дома № 84 до дома № 4 по улице Раевского.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Специалисты ООО «Специализированный застройщик "Атомстройкомплекс-Вилонова"» будут проводить работы по строительству новой тепловой сети на данном участке. Отмечается, что схема общественного транспорта останется без изменений.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Екатеринбурге закроют движение на съезде с улицы Комсомольской с 14 по 21 ноября.