За месяц в Татарстане выдача кредитов сократилась на 6%

В сентябре 2025 года жителям Татарстана выдали на 6% меньше кредитов, чем месяцем ранее. Всего в республике было выдано 89,7 тыс. кредитов всех видов. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Фото: Коммерсантъ / Александр Манзюк  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Манзюк  /  купить фото

На каждые сто жителей республики пришлось 2,2 кредита. Общий объем розничного кредитования составил 35,2 млрд руб., что на 5% ниже уровня предыдущего месяца. По количеству выданных кредитов Татарстан занял седьмое место в стране, уступив Москве, Московской области, Краснодарскому краю, Санкт-Петербургу, Свердловской области и Башкортостану. При этом уровень кредитной активности в расчете на 100 жителей в республике оказался одним из самых низких среди регионов-лидеров — ниже показатель только в Москве (1,9 кредита на 100 человек).

По объему кредитования Татарстан по итогам сентября вошел в пятерку крупнейших регионов России, замкнув топ-5 после Москвы (118,4 млрд руб.), Московской области (82,8 млрд руб.), Санкт-Петербурга (55,7 млрд руб.) и Краснодарского края (40,5 млрд руб.).

Анна Кайдалова