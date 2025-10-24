За месяц в Татарстане выдача кредитов сократилась на 6%

В сентябре 2025 года жителям Татарстана выдали на 6% меньше кредитов, чем месяцем ранее. Всего в республике было выдано 89,7 тыс. кредитов всех видов. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

На каждые сто жителей республики пришлось 2,2 кредита. Общий объем розничного кредитования составил 35,2 млрд руб., что на 5% ниже уровня предыдущего месяца. По количеству выданных кредитов Татарстан занял седьмое место в стране, уступив Москве, Московской области, Краснодарскому краю, Санкт-Петербургу, Свердловской области и Башкортостану. При этом уровень кредитной активности в расчете на 100 жителей в республике оказался одним из самых низких среди регионов-лидеров — ниже показатель только в Москве (1,9 кредита на 100 человек).

По объему кредитования Татарстан по итогам сентября вошел в пятерку крупнейших регионов России, замкнув топ-5 после Москвы (118,4 млрд руб.), Московской области (82,8 млрд руб.), Санкт-Петербурга (55,7 млрд руб.) и Краснодарского края (40,5 млрд руб.).

Анна Кайдалова