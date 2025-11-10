В Казани задолженность по зарплатам с начала года снизилась втрое

В Казани сумма задолженности по зарплатам сотрудникам на 31 октября составила 42,3 млн руб. Об этом сообщил замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров на деловом понедельнике в мэрии.

На начало года долги работодателей достигали 136,5 млн руб. перед 1,3 тыс. сотрудников. Таким образом, за 10 месяцев задолженность снизилась более чем на 94 млн руб.

Ранее сообщалось, что за месяц задолженность застройщиков Татарстана выросла на 9,8 млрд руб.

Анна Кайдалова