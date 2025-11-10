За месяц задолженность застройщиков Татарстана выросла на 9,8 млрд рублей

В Татарстане растет долг застройщиков, использующих эскроу-счета для расчетов по договорам участия в долевом строительстве. На 1 октября 2025 года сумма задолженности достигла порядка 255,9 млрд руб., увеличившись за месяц на 9,8 млрд руб. (4%), следует из данных Банка России.

Это самый высокий показатель среди регионов Приволжского федерального округа. В топ-3 по размерам долгов также входят Башкортостан (142,5 млрд руб.) и Пермский край (89 млрд руб.).

На Татарстан приходится 30% общей задолженности застройщиков ПФО, которая на 1 октября составила около 846,6 млрд руб., увеличившись за месяц более чем на 25 млрд.

Анна Кайдалова