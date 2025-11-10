Американские кидалы

В американском профессиональном спорте случился очередной скандал, связанный с участием игроков топовых лиг в незаконных ставках на события со своим участием. Прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк обвинила двух питчеров клуба Главной бейсбольной лиги (MLB) «Кливленд Гардианс» Луиса Ортиса и Эммануэля Класе в том, что они намеренно, из корыстных побуждений, совершали на поле действия, на которых вместе с сообщниками зарабатывали, делая ставки. В конце октября похожая история случилась в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На прошлой неделе скандал с участием спортсмена в намеренной сдаче боя разразился и в UFC, крупнейшем промоушене смешанных единоборств.

Фото: Matt Rourke / AP

Фото: Matt Rourke / AP

Прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк предъявила обвинения двум питчерам (игрок, который бросает мяч к «дому», где его ловит кетчер) клуба MLB «Кливленд Гардианс» Луису Ортису и Эммануэлю Класе. Спортсмены обвиняются по четырем статьям каждый. Им вменяется в вину мошенничество с использованием электронных средств связи, мошенничество в сфере предоставления услуг, отмывания денег и, наконец, оказание незаконного влияния на результат спортивного матча. По первым трем пунктам фигурантам дела грозит по 20 лет за каждое обвинение. По последнему — всего пять. Луис Ортис, как сообщает ESPN, был задержан полицией Бостона в воскресенье и в понедельник должен был предстать перед судьей. В отношении Эммануэля Класе арест не применялся.

По версии обвинения, первым на нарушение закона пошел Класе, довольно известный в MLB игрок, трижды участвовавший в матче Всех звезд. Утверждается, что начиная с 2023 года он неоднократно делал броски «на заказ». Это мог быть, например, намеренно неточный бросок или бросок, при котором мяч идет быстрее или медленнее некой скорости. Смысл в том, что букмекерские конторы принимают ставки на такие параметры. Зная заранее, как игрок намерен бросать, нетрудно заработать на этом. В материалах дела есть сведения о том, что Класе сам передавал деньги сообщникам, которые делали за него ставки. Более того, он обсуждал с ними свои действия во время игр посредством текстовых сообщений. Его незаконный доход от преступных действий нередко составлял более $30 тыс. за матч.

Фото: Nick Cammett / AP

Фото: Nick Cammett / AP

В 2025 году Класе, считает прокуратура, решил расширить «бизнес» и привлек к делу еще и Ортиса. Последний, правда, работал по фиксированной ставке — от $5 тыс. до $7 тыс. за нужный бросок. Сколько на этом зарабатывал сам Класе, пока не ясно, как и то, насколько часто питчеры совершали преступные действия. Учитывая, что команды MLB за регулярное первенство проводят по 162 игры, может оказаться, что заработок подозреваемых был значительным. Особенно для Ортиса, зарплата которого в этом году составила скромные по меркам лиги $782 тыс. Зарплата Класе значительно выше: за семь лет, проведенных в MLB, он уже получил более $12 млн, а в 2026-м его зарплата должна вырасти до $6,4 млн за сезон.

Сам по себе случай с бейсболистами, вероятно, не вызвал бы столько внимания, если бы не оказался уже третьим меньше чем за месяц эпизодом, в котором спортсмены американских спортивных структур уличаются в участии в договорных встречах.

В конце октября уже упомянутая прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк сообщила об аресте шести человек, причастных к незаконным ставкам и подтасовке результатов игр Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Среди задержанных оказались, например, тренер «Кливленд Кавальерс» Деймон Джонс и защитник «Майами Хит» Терри Розье. Их обвиняют в «предоставлении инсайдерской информации соучастникам», которые, в свою очередь, использовали эти данные при совершении ставок на спорт.

А на прошлой неделе скандал разразился и в самом крупном промоушене смешанных единоборств UFC. Американский боец Айзек Дулгарян был заподозрен в сдаче состоявшегося 1 ноября в Лас-Вегасе боя против кубинца Ядьера дель Валье. Претензии к нему возникли как раз из-за аномально большого количества ставок на его поражение, несмотря на то что именно он считался очевидным фаворитом. UFC в итоге поспешила уволить бойца, а делом занялось ФБР. Не все ладно и в любительском спорте. Как сообщает портал Sportico, еще в сентябре Национальная ассоциация студенческого спорта начала расследование в отношении 13 баскетболистов, представляющих команды шести учебных заведений США, заподозренных в ставках на матчи со своим участием. В минувшую пятницу шестеро из них уже получили уведомления об отстранении от соревнований.

Александр Петров